La semana pasada la influencer catalana Laura Escanes y el presentador Risto Mejide anunciaron su separación a través de las redes sociales. A raíz de eso los titulares sobre sus vidas amorosas no han cesado. Este martes salió a la luz que Risto Mejide ya está activo en una exclusiva aplicación de citas y la revista Lecturas publicó que Laura Escanes ya estaba en una relación con el youtuber Alberto Redondo Jiménez, más conocido como Míster Jägger. Risto no se ha pronunciado sobre su presencia en la aplicación, pero Escanes no se ha quedado callada y ha reaccionado a su supuesta relación con el youtuber.