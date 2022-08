Nacho Palau ha anunciado este jueves que padece cáncer de pulmón. El que fuese pareja de Miguel Bosé y tercer finalista de 'Supervivientes' ha comunicado en sus redes sociales que lucha con optimismo contra esta enfermedad, la misma de la que se recupera su madre, Lola Medina. Palau ha compartido un comunicado en Instagram, donde tiene más de 45.000 seguidores, para aclarar su estado de salud después de que, a su regreso de Honduras, tuviera que estar ingresado en un hospital de Valencia.

«Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato», empieza diciendo el ex del conocido cantante. Palau aprovecha el comunicado para aclarar y pedir disculpas sobre su desaparición pública tras su paso por el reality de supervivencia. «Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad», asegura. De hecho, los médicos han decidido empezar el tratamiento cuanto antes para atajar la enfermedad que padece.

Nada más aterrizar de Honduras, el finalista tuvo que someterse a pruebas médicas debido a su mal estado de salud. «No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental de mi recuperación», asegura Palau en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

Finalmente, aprovecha el comunicado para lanzar una reflexión y consejo a sus seguidores. «Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices», termina diciendo.

A los pocos minutos de hacer pública su enfermedad, ya eran muchos los que le habían mostrado su cariño y apoyo. De hecho, su compañera de reality, Anabel Pantoja, ha sido una de las primeras en mandarle públicamente todo su apoyo a través de las redes sociales.