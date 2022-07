Malú se sincera sobre su relación con Albert Rivera tras su éxito en Mallorca

Después de su éxito en Mallorca, Malú ha querido aclarar ante los medios de comunicación si existe una crisis en su relación con Albert Rivera. La artista, que no suele hablar sobre su vida privada, decidió atender a la prensa que la esperaba en el aeropuerto de Madrid en su regreso de la Isla. Sin dar muchos detalles, la cantante aseguró tajante ante un periodista de Sálvame: «Tiempo para la familia siempre hay». Una frase con la que la catalana ha zanjado los rumores que aseguraban que la pareja estaba viviendo momentos complicados.

Canales Rivera, colaborador de Sálvame, explicó hace un par de semanas que Malú y Albert habían empezado el verano por separado: «Tengo un amigo en común que me contaba que ella había estado en Algeciras con la familia, pero que tenía una casa alquilada la primera quincena en Zahara de los Atunes y no ha ido. Alejandro Sanz ha estado los primeros 10 días de julio en Zahara también. Que ella no haya aparecido estando su gran amigo es todavía más sospechoso». Tras días de especulaciones, la sobrina de Paco de Lucía ha confirmado que sigue con su pareja y que ambos están volcados en su hija Lucía.

Hay que tener en cuenta que esta es la primera gira de la artista desde el nacimiento de la pequeña y la pareja se ha visto obligada a reorganizar su agenda para poder cumplir con sus compromisos profesionales. Además, tal y como indicó Malú en El Hormiguero, por el momento no se plantea llevar a la niña a los conciertos. La artista explicó a Pablo Motos que prefiere volver a su casa después de las actuaciones o, en el caso de no ser posible, ir a la siguiente ciudad en la que tenga que actuar: «Es más práctico, así puedo regresar antes con mi hija». «El máximo que he estado sin verla han sido dos días y parece un mundo», indicó en el programa de Antena 3.