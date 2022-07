La cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck se han casado en Las Vegas, según han informado varios medios estadounidenses este domingo.

Tras reencontrarse 20 años después de su primer noviazgo, la pareja decidió retomar su relación el año pasado. Ahora, y tras anunciar su compromiso previamente, se han convertido en marido y mujer en el estado de Nevada, según revela un certificado de matrimonio del condado de Clark que recoge The New York Post's Page Six. El sitio web de celebridades TMZ también ha informado de la noticia.

Affleck y López, un dúo glamuroso conocido popularmente como 'Bennifer', se reconciliaron el año pasado después de casi 20 años de estar separados y se comprometieron el pasado mes de abril. No es la primera vez que estaban comprometidos, ya que en 2002 la cantante lució un anillo de compromiso de diamantes rosas de 6.1 quilates. En 2003 cancelaron abruptamente su boda y se separaron unos meses después.