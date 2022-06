Rafa Nadal, sobre ser padre: «Estoy deseando que me despierte de madrugada»

Rafa Nadal y Xisca Perelló van a ser padres. La mallorquina está embarazada de cinco meses y espera un niño, tal y como informó este miércoles en exclusiva Ultima Hora. Aunque el matrimonio ha intentado llevar la noticia con la mayor discreción posible, los rumores sobre su futura paternidad comenzaron a sonar con fuerza cuando el tenista todavía estaba disputando la final del torneo de Roland Garros. Los gestos de la empresaria y las prendas que escogió durante la competición, vestidos holgados y blusas amplias, hicieron saltar todas las alarmas.

Ahora que se ha confirmado el embarazo, cobran especial importancia las declaraciones que ha hecho el deportista sobre este tema a lo largo de estos años. En 2018 ya dio algunas pinceladas sobre cómo piensa ser con sus hijos: «Me encantan los niños. Me gustaría que mis hijos hicieran lo que les gustara, no tengo ninguna intención de forzarles u obligarles a seguir mis pasos en ningún sentido». Tan solo dos años después, en una charla con su compañero Andy Murray, bromeó sobre todo lo que conlleva tener un bebé: «Estoy deseando que me despierte a las 6 de la madrugada. Espero estar en esa situación dentro de no mucho tiempo».

Según las declaraciones del deportista en las distintas entrevistas, la pareja ha estado pensando el momento perfecto para ampliar la familia: «Nosotros tenemos clara nuestra hoja de ruta para ser padres». Y es que el de Manacor tiene claro que quiere estar con su hijo, tal y como indicó en un encuentro con clientes del Banco Sabadell en A Coruña: «Me gustaría tener una familia con niños, me encantan, pero siendo muy sincero, no es una decisión personal, no es una cosa de uno, es una cosa de dos y también por mi forma de entender la familia me costaría tener niños y estar todas las semanas viajando por el mundo».

En el mes de octubre se cumplirán tres años de la boda de Rafa con Xisca y, si todo va sobre lo previsto, precisamente en este aniversario nacerá el pequeño. Desde que se hizo pública la futura paternidad del tenista, las felicitaciones al matrimonio han sido continuas, y un grupo de seguidores incluso se acercó al Mallorca Country Club de Santa Ponça para darle la enhorabuena en persona. Precisamente en este día tan especial Nadal recibió en Palma un homenaje. Aunque no hizo mención a su futura paternidad, agradeció a la sociedad balear su apoyo: «Ser reconocido en Baleares es un significado especial en un año emocionante, difícil, pero de muchos momentos especiales».