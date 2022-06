Adam Sandler confiesa su divertida anécdota en una playa nudista de Mallorca

Adam Sandler estrenó este miércoles en Netflix Garra, la película que se rodó durante el verano del año pasado en Mallorca. Dentro de la promoción de este trabajo el actor ha recorrido distintos platós de televisión como el de Jimmy Fallon, programa en el que ha sorprendido al contar una divertida anécdota que vivió en una playa nudista de la Isla. El artista aprovechó los tiempos libres del rodaje, que se llevó a cabo en el mes de agosto, para disfrutar del Mediterráneo: «Me bañé en el Mediterráneo, un mar que tiene mucha sal. Tiene tanta sal que incluso flotas», explicó al presentador.

El actor estaba tan a gusto que, al ver al resto de bañistas tan relajados, se animó a quitarse el bañador: «Estaba pasándolo bien flotando por ahí. Todo el mundo estaba desnudo, se sentían bien consigo mismos estando desnudos, a nadie le importaba. Había jóvenes, viejos, gente atractiva, gente que no lo era tanto... Y me dije voy a probar esto, quiero sentirme tan cómodo como ellos». Una decisión de la que se arrepintió a los pocos minutos: «Cuando voy a salir pienso 'no debería hacer esto, alguien me va a echar una foto y arruinarme la vida'».

Lo que se no se esperaba Adam era que una gaviota le hubiese robado la prenda: «Me puse a buscar mi bañador pero no lo encontraba. Había una gaviota española cerca y creo que pensó que 'eso' era un gusano. Entonces empezaron a venir otras y se ve que les dijo 'no, no es un gusano'. Al final las acabé invitando a patatas fritas como compensación», bromeó. En agosto del año pasado Sandler rodó en numerosas localizaciones en Palma, como el polideportivo de Son Moix, las canchas de baloncesto de Es Rafal, las escaleras de Gomila que bajan hasta el Paseo Marítimo, el Aeropuerto de Son Sant Joan o el barrio de Nou Llevant.

Las grabaciones también llegaron hasta Pollença, que se 'transformó' en la fría Rusia. En la cinta, que tiene una duración de casi dos horas (117 minutos) y que ya está disponible en Netflix, se pueden ver estas localizaciones que sirvieron como plató de filmación. Garra es un drama deportivo que está dirigido por el cineasta Jeremiah Zagar y protagonizado por Sandler, el jugador español de la NBA Juancho Hernangómez -es su debut en el cine-, Queen Latifah, Ben Foster, Robert Duvall y María Botto, entre otros.