La crisis entre Shakira y Gerard Piqué es un secreto a voces. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, la letra de la última canción de la colombiana desvela que estarían atravesando una etapa complicada. El tema Te felicito, que canta junto a Rauw Alejandro, deja claro que la pareja no está pasando por su mejor momento: «Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso», comienza el single.

La letra, que está escrita por Shakira, continúa con unas frases que mostrarían su decepción con el futbolista: «No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes». Aunque podría interpretarse como simplemente una canción, la actitud de la pareja en el último mes demostraría que el significado de estas palabras es literal. En las últimas semanas Shakira se ha dejado ver en hasta dos ocasiones en Ibiza acompañada únicamente por sus dos hijos. Además, la presencia del deportista en las redes sociales de la artista ha disminuido considerablemente. La cantante es muy activa en su Instagram y era común ver fotografías de Piqué entre sus publicaciones. Al revisar su perfil, se puede ver que la última imagen en la que aparece junto al catalán es del pasado 15 de febrero, con motivo de San Valentín. Distintos medios apuntan a que el futbolista habría sido desleal a su novia y que incluso se habría trasladado a su casa de soltero en Barcelona. Hay que tener en cuenta que esta no es la primera vez que Shakira recurre a sus canciones para dar detalles de su vida privada. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira) Hace cinco años, en 2017, la artista dedicó a su chico el tema Me enamoré, un tema en el que explicaba cómo se conocieron e incluso describía el rostro del deportista: «Mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita...». Ahora tocará esperar para ver si la pareja consigue superar este bache o, por el contrario, decide romper su relación de forma definitiva. Shakira y Piqué se conocieron en 2010, el año del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, y tienen dos hijos en común.