El viaje de Mick Jagger a Madrid: una fotografía prohibida, propinas de 200 euros y flamenco

The Rolling Stones inicia este miércoles en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid su nueva gira Sixty. Con motivo de este viaje, Mick Jagger ha compartido en sus redes sociales distintas imágenes de su visita a la capital en las que se le puede ver en el parque de El Retiro junto a la estatua del Ángel Caído y en la Rosaleda. Además, ha compartido una fotografía posando junto al Guernica de Picasso en el Reina Sofía, algo que está totalmente prohibido. El objetivo de esta medida es «evitar aglomeraciones y otros tipos de conductas que reducirían la 'calidad' de la visita», indican desde el museo.

Para cenar, el artista escogió un conocido restaurante de Madrid, Las tortillas de Gabino. El metre de este local, Aarón, ha explicado en Informativos Telecinco cómo vivieron la visita del artista: «Hemos atendido a bastante gente mediática, pero nunca me puse así de nervioso Es un icono. Se podía escuchar 'Ay mi madre', todo el mundo quedó asombrado». Eso sí, ha alabado la actitud del cantante: «Ha sido de la gente más educada que he atendido nunca. Tenía un nivel cultural impresionante. Y es que, no solo conmigo, con todo el personal fue muy simpático».

Respecto a qué comió, Aarón ha explicado que Jagger y su acompañante querían «probar un poco de todo» y optaron por la carta. De este modo, compartieron tortilla velazqueña (la tradicional de la casa, pimientos de Guernika asados, ensalada de tomate y judías verdes. En el plato principal, el inglés optó por lubina con verdura, mientras que su acompañante escogió escalope tipo Armando (milanesa muy fina y grande). Tan contento quedó con la comida y el servicio, que incluso dejó una importante propina: «200 euros, que fueron repartidos entre todos».

Pero este no fue el único gesto del músico con los trabajadores: también regaló a Aarón una de las púas de su guitarra. «Siempre voy a recordar la forma en la que se dirigieron a nosotros, más que el hecho de haberle visto», aseguró. En su ruta por Madrid el cantante también se dejó ver en un tablao flamenco, e incluso ha subido un vídeo de la actuación a su cuenta de Twitter. Sixty es la primera gira de The Rolling Stones tras la inesperada muerte de su batería Charlie Watts el pasado verano.

Tras su estreno en el grupo habrá tocado 23 veces en España desde que en 1976 se plantaran por primera vez en la plaza de toros Monumental de Barcelona, con conciertos míticos como el celebrado en 1982 en el estadio Vicente Calderón de Madrid entre rayos y centellas. A la búsqueda de otra noche de gloria para ellos, desde las 20,30 horas calentarán el ambiente para las aproximadamente 50.000 personas congregadas los grupos Sidonie y Vargas Blues Band junto a John Byron Jagger, sobrino de Mick Jagger.