Soraya Arnelas ha confirmado que, a pesar de los rumores, mantiene una estrecha relación con su amiga y compañera Chenoa, y ha asegurado que estará presente en su boda con Miguel Sánchez, que se celebrará en Mallorca el próximo mes de junio. «Sí, si que voy a estar. Y mira que ha luchado la gente en decir que somos enemigas, para que veas, yo voy a estar, afortunadamente soy una de las invitadas y estoy deseando estar en ese día, se lo merece tanto, vamos a estar ese día ahí. Si que es verdad que luego ella celebrará con otros amigos, compañeros pero bueno, hará otro tipo de celebración, pero ese día estaré yo allí», aseguró la cantante.

De hecho, la que fuese también concursante de Operación Triunfo aseguró que su amiga se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. «Bueno que si está feliz, solo hay que verla, está más guapa que nunca, trabajando, es producto de cómo está ella», dijo sobre la mallorquina. Sin duda, ambas conservan muy buena relación de los trabajos que han ido haciendo juntas durante toda su carrera. El último proyecto en el que participaron ambas fue en el programa de repostería de Amazon Prime, Celebrity Bake Off España.

Soraya ha confirma su presencia en el bodorrio del verano mallorquín pero mucho se ha hablado de otras ausencia. Chenoa ya confirmó hace unos meses que no estarán presentes en su día especial todos su ex compañeros de OT. «Tengo pensado organizar una cena con ellos en algún momento para celebrarlo, pero será una boda íntima y no podré invitarlos a todos», aseguró.

Entonces, ¿qué triunfitos sí están invitados? Ya se sabe que no acudirán al evento Manu Tenorio, Nuria Fergó ni Javían, ni, por supuesto, su ex pareja David Bisbal, aunque es probable que esta lista sea más extensa. Por el contrario, quien sí ha confirmado su asistencia ha sido su compañera Natalia, que además ha explicado que todavía le falta comprar su vestido de invitada.