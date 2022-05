Este sábado por la noche saltaba a la triste noticia de la muerte de José Luis Losa, el que fuese ganador de Supervivientes 2017 y finalista en MasterChef. Según confirmaba Sábado Deluxe, no pudo sobrellevar el reciente fallecimiento de su mujer Inma Simarro a causa de un infarto y el cuerpo del cocinero apareció en su domicilio ya sin vida este fin de semana. El fallecimiento del carismático concursante dejó consternado a Telecinco y a todos sus compañeros.

Tras el suceso, los compañeros de José Luis le han rendido un bonito homenaje y sus familiares también han querido pronunciarse agradeciendo el cariño recibido. Su hija mayor, Inmaculada, junto con la madre del ex superviviente, aparecieron ante las cámaras de Viva la vida para recordarlo y dar las gracias por el apoyo recibido a través de los medios de comunicación. En directo, la joven contó las últimas palabras de sus padre tras el fallecimiento de su mujer hace tan solo unas semanas. «Inma, se ha muerto tu madre, pero a mí se me ha ido mi vida», decía.

La joven también relató cómo se encontraba la familia tras la muerte de su madre hace tan solo tres meses. «Estamos rotos porque la pérdida de mi madre fue muy dolorosa, pero esto no nos lo imaginábamos ni queríamos que nunca llegase», contó. Inmaculada también quiso recordar a su padre: «Él era tal y como lo conocisteis vosotros, tal cual, yo recuerdo que a veces, sin venir a cuento, me llamabas y me decía 'no comas hoy en tu casa que te recojo y nos vamos juntos por ahí a comer, te llevo a donde quieras».

Y, por supuesto, también tuvo palabras de amor para la bonita relación que mantenían sus padres: «Antes me he ido a casa a descansar un poco y justo he puesto Telecinco, estabais hablando de la historia de mis padres y nos hemos puesto todos a llorar porque al menos mira, ya están juntos otra vez, ya se están reencontrando estén donde estén», dijo la joven.

El especial homenaje de todo el equipo de 'Supervivientes'

«Un fuerte abrazo de este programa, va por ti». Así empezó un vídeo homenaje al que fue superviviente y que caló en todos los corazones. Tras verlo, todos los presentes en plató se levantaron para rendirle un fuerte aplauso: «Nos demostró que era un grandísimo superviviente y sobre todo una gran persona». «Su forma de ser, su compañerismo, su generosidad y su humildad nos conquistó a todos», entonó el presentador en nombre de todo el equipo. Además, ha querido mandar todo su ánimo a su familia: «Desde aquí mandamos un fortísimo abrazo a sus hijos, a su madre, a sus tíos, a toda su familia y todos sus amigos».