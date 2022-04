Risto Mejide y Laura Escanes han vivido un Sant Jordi con sabor agridulce. El conocido publicista acudió como de costumbre ha firmar ejemplares de su último libro, 'Manual de segundos auxilios', ha las casetas que se instalan en Barcelona durante el Día del libro. Lamentablemente, la pareja tuvo que vivir un episodio de lo más desagradable. Mientras él firmaba los ejemplares de su último libro, alguien se dedicó a meter papeles dentro de algunos de ellos con un mensaje demoledor.

Un lector dejó una nota anónima entre las páginas de sus libros con ataque directo hacia él y su mujer, también madre de su hija Roma. «¿Ella es muy madura para su edad?», cuestiona el pequeño papel que el presentador de Mediaset ha encontrado entre las páginas del libro. «¿O tú muy pedófilo para la suya?», añade la nota. Unas palabras inamisibles que la pareja ya ha denunciado en las redes sociales.

«A estas alturas, después de tantos años disfrutando de este día, sufrir un sabotaje por parte de un idiota no va a arruinarnos Sant Jordi. Siete años después, que tengamos que seguir aguantando a estos imbéciles es para hacérselo mirar. Es el día de los lectores, y con ellos pienso celebrar el día. Y tú, a quien se haya tomado esta molestia, entiendo que la rabia, la mediocridad y la envidia te han llevado a hacer el ridículo de esta forma. Me das lástima, sobre todo por lo cobarde que has demostrado ser. Os espero en la caseta. Feliz Sant Jordi», ha escrito Mejide en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide)

No es la primera vez la relación de Risto Mejide y Laura Escanes es puesta en tela de juicio por la diferencia de edad que existe entre ellos. Al matrimonio los separan 21 años de diferencia, sin embargo, y aunque en un primer momento fueron pocos los que apostaron por su historia, han demostrado que el amor no tiene edad.