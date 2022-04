Paz Padilla da todos los detalles de su encuentro con los Reyes

Después de dos años sin celebrarse por la pandemia, los Reyes Felipe y Letizia han presidido este jueves en el Palacio Real el tradicional almuerzo que precede a la entrega del Premio Cervantes, un reconocimiento que en esta edición ha recaído en la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. Al encuentro han asistido un centenar de invitados entre los que se encontraban los últimos ganadores de los premios literarios más relevantes, como es el caso de Paz Padilla. A través de directos en su cuenta de Instagram la presentadora ha contado a su amigo, el ilustrador Xoan Viqueira, todos los detalles de esta cita. «La genuflexión, lo he intentado, lo había ensayado pero al final me he liado y me ha salido como si fuera Chiquito de la Calzada», ha bromeado en relación al saludo a los monarcas.

Eso sí, lo que más ha disfrutado la humorista ha sido la comida e incluso se llevó una copia del menú. «De primero guiso de verdura de temporada. Es que a la Reina le gusta mucho. De segundo, lubina salvaje asada en su jugo con puré y tomate seco a la albahaca y de postre lingote de tres chocolates», ha descrito con todo lujo de detalles. Respecto a la bebida ha indicado hasta el vino que se pudo beber: «Vino Palacio Real 21 de abril de 2021. Claro que sí hemos brindado». La artista incluso ha aportado un dibujo de la mesa, para explicar a Viqueira dónde estaban sentados cada uno: «Era una mesa enorme, con cien personas por lo menos». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) Paz pudo acudir a esta cita gracias al éxito que ha cosechado El humor de vida, que se convirtió en el libro de no ficción más vendido en España en el año 2021. Para la cita la Padilla escogió un estilismo con una amplia blusa blanca de cuello vuelto y sin mangas, con una lazada negra lateral a la altura de la cintura. En la parte inferior optó por un pantalón negro con zapatos de tacón, un look sobrio que ha sido muy aplaudido por los expertos en moda.