Antonio David Flores y su hijo piden cárcel para Rocío Carrasco

La guerra judicial entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco continúa. La revista Lecturas ha publicado este miércoles en exclusiva que el hijo de la expareja sentará a su madre en el banquillo por el impago de su pensión. El joven ejercerá de acusación particular y tendrá que declarar ante el juez: tanto él como el ex guardia civil piden para Rocío pena de prisión y el pago de 15.000 euros. Un movimiento que la presentadora ya se esperaba: «Lo pone a declarar en contra de su madre sabiendo él las capacidades que el niño pueda tener o puede dejar de tener».

Carrasco, tal y como recoge la publicación, dejó de pagar la pensión de 200 euros de David después de que Antonio David no abonara durante años los 560 euros mensuales de manutención del entonces menor. El colaborador ya fue condenado a pagar 60.000 euros a la hija de Rocío Jurado, pero se declaró insolvente. Según Rocío, Antonio David ha manipulado a su hijo para llevarla a juicio, una estrategia a la que ya hizo referencia en su docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

«Me ha presentado una querella en nombre de David, de mi hijo, y como el niño ya tiene 18 años, el que tiene que ratificarla y declarar es él, no el padre. Vuelve a ponerlo en la tesitura de querellarse contra su madre y pedir cárcel para su madre», denunció hace un año en Telecinco. Rocío ya no se calla y hace tan solo un mes cargó duramente contra su ex en El programa de Ana Rosa: «Mis hijos hoy estarían conmigo porque no habría cometido algunos errores que cometí. Cometí el error de darle la custodia compartida a un psicópata», lamentó.

¡¡Exclusiva!! 💥 Antonio David y su hijo sientan a Rocío Carrasco en el banquillo 💣 La hija de Rocío Jurado se enfrenta a una pena de prisión y una multa de miles de euros. Todos los detalles, hoy en tu revista #Lecturas. ¡Te esperamos en el kiosco! #Exclusiva #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/mwKbKvLtlt — Lecturas (@Lecturas) March 23, 2022

Por su parte Antonio David ya ha roto definitivamente con Olga Moreno y en los últimos meses se le ha podido ver en la casa de Marta Riesco. La reportera de Telecinco ha evitado hacer declaraciones sobre esta relación, mientras que sus colaboraciones cada vez son más habituales en el programa Ya son las ocho de Sonsoles Ónega. Rocío Flores ha preferido no opinar sobre la nueva pareja de su padre, aunque desde un primer momento ha mostrado su apoyo incondicional a Olga.