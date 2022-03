Patricia Montero y Álex Adrover ya tienen fecha de boda

Patricia Montero ha confirmado este jueves a través de sus redes sociales que ya está preparando su boda con Álex Adrover. La pareja se prometió hace cinco años, más en concreto en 2017, pero ha tenido que posponer la celebración en dos ocasiones, la primera por el nacimiento de su hija Layla y la segunda por la pandemia. Ahora la artista ha asegurado a sus seguidores de Instagram que el año que viene pasará por el altar: «Que sí, que le estoy dando muchas vueltas, pero en 2023 es el fiestón del amor y ya no puede esperar más. ¡Nos casamos en 2023 sí o sí!». La valenciana y el mallorquín, que llevan 13 años juntos, tienen dos hijas en común y suelen pasar largas temporadas en la Isla.

La familia empezó el año confinada por culpa de la COVID-19, un encierro que hizo reflexionar a la artista: «Las personas valientes no son las que no tienen miedo, sino las que se atreven a sentirlo, reconociendo esa emoción como un bonito aprendizaje». Un aislamiento que quizá ha motivado que la pareja haya decidido dar el paso de empezar a organizar su boda. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el enlace, aunque ambos se sienten muy a gusto en la Isla. Cuando se prometieron, Montero explicó en Chance que quería que la boda fuese «cerca del mar» y que no son «ni de bodas tradicionales ni de iglesias». Además, indicó que los tacones iban a estar totalmente prohibidos y que apostaba por la comodidad.

Aunque ya han pasado muchos años desde estas declaraciones, pueden dar una idea de cómo será la ceremonia. Lo que sí que está claro es que la pareja sigue igual de enamorada que el primer día: «Vivimos el mejor sueño que podíamos imaginar», han indicado en más de una ocasión. Actualmente Patricia ha dado un giro a su carrera profesional y está volcada en su trabajo como profesora de yoga. Además, sus redes sociales se han convertido en una parte más de su trabajo donde comparte una gran cantidad de ejercicios y recetas saludables.