Antonia San Juan revela que estuvo a punto de morir

Antonia San Juan se ha sincerado como nunca en una entrevista para el programa Corazón de TVE. La actriz ha recordado los momentos más duros de su vida y ha explicado que incluso estuvo a punto de morir tras pasar un mes en la UCI. «Se había abierto el intestino y tenía una infección en los órganos. Entré directa a la UCI, donde estuve casi un mes. Mis padres vinieron directamente a despedirse porque me moría», ha explicado a Vanesa Romero, presentadora del formato y su compañera en La que se avecina.

Por suerte, se pudo recuperar y finalmente todo quedó en susto. La artista detectó esta dolencia gracias a su amiga Verónica Forqué. «Yo vivía en el segundo y ella en el tercero. Un día me dijo 'Tienes que ir al médico. Tú no puedes estar así'», ha recordado en el programa de televisión española. La artista también ha hablado sobre sus inicios en el mundo de la interpretación, unos años complicados en los que incluso se vio obligada a robar para poder comer.

«No era fácil encontrar trabajo en esa época. Robar para comer, un casero tocándote la puerta para que le pagaras... pero siempre mi deseo ha podido más que la circunstancia», ha explicado. Respecto a su situación sentimental, San Juan está abierta al amor: «Si a mi mañana me dicen que el amor y el trabajo están donde estén, yo me voy», ha bromeado. Aunque eso sí, busca algo serio: «He sufrido y lo he pasado mal, pero eso no me ha convertido en una persona escéptica».

La canaria comenzó su carrera en el teatro con espectáculos que además dirigió y produjo, como Otras mujeres o Las que faltaban. Su debut en la gran pantalla llegó en 1997 con la comedia Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí y Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, supuso la confirmación definitiva de una larga lista de películas entre las que también destacan otros títulos como El hoyo. Actualmente triunfa con la gira del espectáculo La gran depresión.