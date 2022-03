Joaquín Prat, pillado muy cómplice con una mujer

Joaquín Prat ha sido pillado de nuevo con una mujer en plena calle. En esta ocasión la revista ¡Hola! ha fotografiado al presentador con una joven rubia mientras paseaba por Madrid. Por el momento no ha trascendido más información sobre la identidad de esta mujer, aunque en las instantáneas se puede ver a la pareja en una actitud muy cómplice. El periodista disfruta de su soltería desde que en el mes de septiembre confirmase que se separaba de Yolanda Bravo tras 12 años de relación y un hijo de 6 años en común.

Esta no es la primera mujer con la que se ha visto a Joaquín desde su ruptura. En el mes de noviembre Lecturas publicó unas imágenes del comunicador junto a la bailaora Cecilia Gómez. Ambos se conocieron en el año 2018 en una gala benéfica y desde entonces son buenos amigos. «Si ha salido en todos los medios, yo no tengo más que añadir. Yo no hablo de nada, eso solo lo sabemos quien lo tiene que saber y yo. Joaquín es un hombre que vive el presente y mirando el futuro», declaró Prat en aquel momento a un reportero de Europa Press.

Tan solo una semana después de ser relacionado con Cecilia, Joaquín se convirtió en el protagonista de la portada de Diez Minutos por unas instantáneas en las que aparecía besándose con una joven barcelonesa llamada Ana. Ambos recorrieron las calles de la capital y visitaron el Museo del Prado, una jornada en que no faltaron los gestos de cariño. El periodista se ha convertido en uno de los rostros más importantes de Mediaset, y en la actualidad presenta Cuatro al día y la sección de sociedad de El programa de Ana Rosa.

Joaquín es muy celosos de su vida privada y apenas habla de sus relaciones personales en antena. Eso sí, el pasado mes de diciembre quiso hablar de su vida personal para concienciar sobre la importancia de la vacunación tras contagiarse de COVID-19: «He aprendido varios casos: yo no soy partidario de la vacunación obligatoria, pero sí he aprendido que de no haber estado vacunado, no habría estado jodido en mi casa, habría estado en un hospital», reflexionó.