Paz Padilla ha roto su silencio y ha hablado por primera vez sobre su despido de Telecinco. La presentadora, en declaraciones al programa Tot es mou de TV3, ha explicado cómo se siente y cuál es su situación actual. Lejos de cargar contra la cadena, la humorista ha intentado quitar importancia a esta decisión: «¡Pero si hace dos días! Si yo he trabajado toda mi vida. Yo soy una trabajadora». Eso sí, la andaluza ha querido dejar claro que está muy tranquila y que ella siempre ha demostrado su profesionalidad.

«¿Pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Ya está. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo. Estoy open to work», ha zanjado. Unas palabras de calma que poco tienen que ver con las informaciones publicadas por Semana, y es que la revista asegura que la actriz se está planteando demandar a Mediaset por «despido improcedente». Durante estas semanas Paz ha decidido mantenerse alejada del grupo de comunicación e incluso, tal y como ha manifestado Laura Fa, ha dejado de contestar los mensajes de sus excompañeros.

El pasado miércoles Mediaset confirmó que había decidido rescindir el contrato de la presentadora, a pesar de que este se había renovado hacía menos de un año, en julio de 2021. El propio grupo de comunicación explicó el motivo del cese: «Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero». Un comunicado que hacía referencia al fuerte enfrentamiento que protagonizaron Paz y Belén Esteban por la efectividad de las vacunas contra la COVID-19.

Ara, a #TotEsMouTV3 📍 Paz Padilla presenta "El humor de mi vida" al Teatre Apolo

📍 @martatorne, presentadora d'@EuforiaTV3: avui coneixerem els 15 concursants

📍 Sèries protagonitzades per dones, amb @tonidelatorre ▶ https://t.co/BDL9BrN8M8 pic.twitter.com/tVOFWt730k — Tot es mou (@totesmoutv3) March 10, 2022

Al margen de la televisión, la andaluza sigue cosechando éxitos gracias a su libro El humor de mi vida, la obra surgida de este proyecto y su marca de ropa y complementos No Ni Ná. Además, ¡Hola! ha publicado esta semana en exclusiva que la humorista protagonizará una película basada en su vida, un trabajo que todavía se encuentra en fase inicial. Según el citado medio, la artista ya estaría buscando a las actrices que se pondrán en su piel en su etapa joven.