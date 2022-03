Tamara Falcó revela su pacto con Íñigo Onieva

Tamara Falcó está completamente enamorada, tal y como demuestra tanto en sus apariciones públicas como en redes sociales. La marquesa de Griñón ha aprovechado su última aparición en un evento de joyas para hacer una nueva declaración de amor a Íñigo Onieva: «Mi familia es una joya, pero últimamente obvio Iñigo es una joya», ha indicado a los periodistas entre risas. Eso sí, no todo es bueno: «Encontrar a alguien con quién te lleves bien es difícil... Pero eso no quiere decir que no discutamos, porque discutimos».

Aunque ambos son muy diferentes, Tamara ha explicado que han llegado a un acuerdo para que su relación funcione: «Hemos hecho un pacto, yo voy a su discoteca y él viene a misa», ha confesado. Y es que Íñigo es un amante de la noche y se le ha podido ver en más de una ocasión disfrutando en distintas discotecas. Por su parte Falcó es católica practicante y acude cada domingo a la Iglesia, una buena muestra de que los polos opuestos se atraen. A pesar de los continuos rumores de ruptura, la pareja ha demostrado en más de una ocasión su gran complicidad. Por ejemplo en el 40 cumpleaños de Tamara los dos se dejaron llevar por la música al ritmo I love you baby de Gloria Gaynor y sorprendieron a los asistentes con un animado baile. El empresario también tuvo un bonito gesto con su chica el pasado mes de octubre, cuando se coló entre el público de El Hormiguero el día en el que la hija de Isabel Preysler presentaba su libro Las recetas de casa de mi madre. La ganadora de Masterchef Celebrity 4 también afronta un muy buen momento profesional. Hace un mes Netflix confirmó que tendrá su propio reality, en el que se mostrará el día a día de «una celebrity nada corriente» y que estará grabado por la misma productora del documental de Georgina Rodríguez, Komodo Studios. Tamara Falcó: La marquesa es el título de la producción que promete ser «una fotografía al natural de la vida de Tamara», cuya «personalidad, visión, forma de ser y estilo de vida la hacen única».