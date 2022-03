Almudena Cid y Christian Gálvez: todos los detalles de su fin de semana

Almudena Cid y Christian Gálvez han sido dos de los protagonistas indiscutibles de este fin de semana. La ya expareja ha afrontando estos dos días de una forma muy distinta, y es que mientras el presentador declaraba públicamente su amor por Patricia Pardo, la exgimnasta se ha refugiado en Melani Olivares y Daniel Muriel. El programa Sociliaté, que fue el que desveló la nueva relación del periodista, pilló a la vasca hablando de su exmarido cuando pensaba que no la estaban grabando.

La también actriz acudió a un bar junto a sus amigos Melani y Daniel y les explicó los duros momentos por los que está pasando. Aunque en las imágenes no se podían escuchar el audio, el programa de Telecinco contactó con un experto en lectura de labios para descifrar las palabras de Almudena. Según el especialista, Cid le explicaba a sus compañeros que «ella y Christian se habían dado simplemente un tiempo, que no existía ruptura». Además, en la escena habla de «un ramo de flores que el presentador le habría mandado poco tiempo antes de romper».

Un experto en lenguaje corporal y lectura de labios analiza las seis minutos de conversación entre Almudena Cid y sus amigos 💥 #Socialité541 https://t.co/CisuzCdnTK — SOCIALITÉ (@socialitet5) March 6, 2022

Unas declaraciones que la propia Melani ha confirmado a Soliciaté, a pesar de que ha criticado el modo en el que se hizo la grabación: «Se ha mostrado molesta cuando se lo hemos dicho por teléfono, nos cuenta que Almudena está pasándolo muy mal». Y mientras la exdeportista sigue superando la ruptura, Christian grita su amor por Patricia a los cuatro vientos. La última vez ha sido este sábado, en el programa de radio en el que trabaja. «Esta semana he aprendido algo. He aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o puede que me critiquen. Pero es que también he aprendido que si no lo doy, puede que también lo hagan», comenzó el presentador de Cadena 100.

«Alguien a quien quiero y admiro, dijo este lunes, feliz e ilusionada que, si son rosas, florecerán. Se llama Patricia. Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Porque tú, Paty, tú alimentas mis cinco sentidos. Y como dijo Gabriel García Márquez, 'todo se reduce a la última persona en la que piensas cada noche, ahí es donde está mi corazón'. Ahora ya sabéis donde está el mío», declaró el comunicador, confirmado de este modo que el noviazgo va enserio.