El actor Antonio Resines fue galardonado este miércoles con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, un premio que recibió de manos de doña Letizia. La reina tuvo un bonito gesto con el artista, que todavía tiene un estado delicado de salud tras pasar 48 días ingresado por coronavirus. Cuando el intérprete se acercaba al escenario ayudado por su muleta para recoger el galardón, doña Letizia decidió bajar las escaleras para acercarle el premio y felicitarle por su trabajo. De este modo, tal y como se puede ver la imagen, la entrega se hizo a ras de suelo.

El interpreté reconoció en la ceremonia que todavía se siente cansado y señaló que no cree que pueda volver al trabajo hasta después del verano. «Me encuentro baldao, puedo andar, que hace dos semanas no podía, me queda un tiempo de hacer ejercicio y un par de meses de recuperación. He hecho un esfuerzo pero ha merecido la pena», indicó. Eso sí, se mostró muy emocionado con este reconocimiento: «Este premio es muy importante, es un premio serio. Sabe muy bien que te den este premio cuando estás un poco flojo».

Resines reapareció en los medios el pasado 14 de febrero, cuando intervino por videoconferencia en El Hormiguero. El artista explicó que todavía se encuentra en pleno proceso de recuperación: «Tengo una atrofia del 80% y voy con andador, la recuperación es lenta, complicada, y requiere mucho esfuerzo». Tal y como detalló, todo comenzó en el mes de diciembre cuando se hizo una PCR y dio positivo: «Me llevaron al hospital y no me acuerdo de nada. Pensaba que había estado allí cinco días y no los 48 que pasé ingresado, en los que no me he enterado de nada».

A pesar de las complicaciones derivadas del coronavirus, este no ha sido el único problema de salud al que se ha tenido que enfrentar el artista a lo largo de su vida. Resines también ha padecido un cáncer colorrectal, una angina de pecho y además sufre de artritis psoriásica. Una historia de superación que ha hecho que Antonio valore aún más a los sanitarios, sobre todo los que trabajan en el hospital Gregorio Marañón.