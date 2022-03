Paz Padilla, despedida de Telecinco

Paz Padilla ha sido despedida de Telecinco, tal y como ha confirmado este miércoles Lecturas. La revista explica que la cadena ha decidido rescindir el contrato de la presentador, a pesar de que este se había renovado hace menos de un año, en julio de 2021. Según el citado medio el motivo de esta drástica decisión ha sido el fuerte enfrentamiento que protagonizaron la humorista y Belén Esteban el pasado 20 de enero por las vacunas contra la COVID-19. De este modo la andaluza se despide de Mediaset tras trece años presentando Sálvame.

Pero esta no ha sido la única vinculación de Paz con el grupo de comunicación, ya que también ha dado vida a Chusa en La que se avecina, ha sido jurado en Got Talent y ha presentado distintas galas de Navidad. Es más, ella fue la encargada de despedir el año 2021 junto a Carlos Sobera en Telecinco. La última aparición de la artista en Telecinco a finales de enero acabó de la peor forma posible, y es que Padilla decidió abandonar su puesto de trabajo ante la sorpresa del público.

¡¡EXCLUSIVA!! 💥 Paz Padilla, despedida de Mediaset tras su brutal pelea con Belén Esteban 💣 La humorista recibe el golpe más duro de su carrera. Todos los detalles, hoy en exclusiva en tu revista #Lecturas. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas #Exclusiva pic.twitter.com/sTYOxAV2mF — Lecturas (@Lecturas) March 2, 2022

Todo comenzó por un vídeo en el que la cómica aseguraba en un directo con Anne Igartiburu y María del Monte que las vacunas contra la COVID-19 «no sirven para nada». Paz intentó explicar sus palabras en Sálvame, pero no logró convencer a la de Paracuellos: «Creo que Paz no cree en la vacuna». Paz se tomó muy mal esta afirmación y dijo visiblemente molesta: «¡Porque tú lo digas! ¡Estoy flipando! ¿Por qué no creo yo en la vacuna?». Acto seguido, y sin decir nada más, abandonó el plató y se quitó el micrófono ante la mirada de los tertulianos.

A pesar de su complicada situación en televisión, Padilla tiene otros proyectos profesionales como su marca de ropa y su libro El humor de mi vida. Hace tan solo dos semana visitó Mallorca con la obra surgida de este proyecto, un espectáculo que representó tres días seguidos en el Auditórium de Palma. Un viaje que la artista aprovechó al máximo para descubrir los encantos de la Isla: durante este fin de semana la andaluza visitó las terrazas de La Seu, los jardines de Alfàbia y degustó alimentos tan típicos como la ensaimada o la coca de verduras.