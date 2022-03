Ivana Icardi y Hugo Sierra se separan

Ivana Icardi y Hugo Sierra no han podido superar sus diferencias y finalmente han decidido romper su relación. La propia influencer ha comunicado este martes la noticia a través de sus redes sociales, donde ha confirmado que «hace unos días Hugo y yo hemos decidido separarnos». Sus seguidores ya sospechaban que algo no iba bien, dado que la ya expareja no había hecho ninguna publicación en el día de su aniversario. «Por nuestro bien y el de nuestra pequeñita decidimos que es necesario que cada uno siga su camino por separado para no hacernos daño ni que termine en conflicto», ha indicado.

Además, ha asegurado que los dos están volcados con su hija en estos duros momentos: «Estamos tratando de que sea lo menos doloroso posible y, sobre todo, comportándonos como dos adultos responsables de una bebé que nosotros decidimos traer a este mundo». Aunque rompan su relación, ambos tienen claro que su objetivo es velar porque Giorgia sea feliz. «Lo único que ella merece son dos padres que la amen y le sigan regalando sonrisas, que los problemas que tenemos no le afecten en lo más mínimo», ha zanjado. A principios de este año Ivana ya explicó en su Instagram que había pasado por una fuerte crisis con Hugo: «Unos meses después de que naciera Giorgia tuvimos muchas discusiones. Hemos estado en todo momento juntos, incluso en Navidad, pero fue en fin de año cuando decidimos tomarnos un respiro». Aunque hace dos meses decidieron apostar por su relación, parece que esta nueva oportunidad no ha salido adelante. Icardi y Sierra se conocieron en principios de 2020 Supervivientes y, aunque ya vivieron momentos de tensión en el programa, continuaron con su noviazgo en su regreso a España. Poco más de un año después, nació en Palma su primera hija en común. El uruguayo, además de a Giorgia, tiene otros dos hijos: una niña fruto de su primer matrimonio y Martín, el pequeño que tuvo con Adara Molinero. Por su parte Ivana es hermana del futbolista Mauro Icardi y también concursó en las versiones de Gran Hermano de Argentina e Italia. Cuando conoció a Hugo en Supervivientes vivía en Canarias con su madre y sus hermanos, pero por amor decidió mudarse a Mallorca.