El padre de Emma García ha fallecido a los 78 años. La propia presentadora ha dado la triste noticia este viernes a través de su perfil de Instagram, desde donde le ha dedicado un bonito mensaje. «No hay palabras para expresar el vacío que dejas, aita. Tu despedida ha sido difícil pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado. Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa… diste tanto que tu marcha deja una huella inmensa de amor», ha indicado en la publicación. «¡No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba! ¡Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero!», finaliza el texto.

Unas palabras que han ido acompañadas por una fotografía en la que se puede ver a Emma de pequeña en la playa acompañada por su progenitor. Muchos de sus compañeros de profesión le han querido mandar mensajes de apoyo en estos duros momentos: Carlota Corredera, Rafa Mora o Marisa Martín Blázquez han sido de los primeros en lamentar la noticia. La periodista intenta mantener su vida privada al margen de los medios y apenas se conocen datos sobre su familia. Eso sí, la vasca cada vez se muestra más cercana con la audiencia de Viva la vida.

El pasado mes de junio se sinceró y se mostró más natural que nunca: «Siempre he controlado muchísimo mis emociones, es una coraza y probablemente por timidez. No soy nada hipócrita y me ha pasado factura a lo largo de los años pero prefiero ser yo misma. Yo llegué al programa diciendo voy a mostrar mis emociones cuando lo tenga que hacer. Estoy feliz», reflexionó en riguroso directo. La presentadora vive un muy buen momento profesional y precisamente el pasado domingo cumplió 20 años en Mediaset. Para celebrarlo sus compañeros le sorprendieron al decorar los pasillos con varias fotografías de los trabajos que ha tenido en estas dos décadas.