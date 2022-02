Hay que tener mucho cuidado a la hora de mezclar cosméticos, y si no que se lo digan a Laura Escanes. La influencer se ha quemado el rostro tras juntar dos productos, tal y como ella misma ha explicado en sus historias de Instagram. «Cuidadito con lo que os ponéis en la cara, que yo me equivoqué y mezclé vitamina C con retinol y casi ardo en llamas», ha indicado este lunes mientras mostraba su mejilla visiblemente roja. Hay que tener en cuenta que mientras que la vitamina C ayuda a prevenir el envejecimiento y reducir las líneas de expresión, el retinol cierra el poro y regula la producción de grasa. Aunque los dos cosméticos por separado dan buenos resultados, si se juntan pueden producir heridas como las que ha mostrado Escanes. Así que antes de mezclar productos, es mejor asegurarse de que no tienen contraindicaciones.

Por suerte la quemadura no ha ido a más, como ella misma ha detallado: «Me di cuenta al instante, me lavé la cara con el limpiador y me puso sérum hidratante solo. Esta mañana me he despertado bien». La mujer de Risto Mejide siempre se muestra muy natural en sus redes sociales e intenta transmitir su día a día sin filtros. Desde el nacimiento de su hija, en octubre del año 2019, la instagramer ha compartido muchos de los problemas a los que ha tenido que hacer frente como los cambios en el cuerpo, la lactancia o el paso de llevar a su hija a la guardería. Laura y Risto se han convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama televisivo. El publicista sorprendió al presentar en el año 2015 a su novia, una relación que ha sido y todavía es muy comentada por su diferencia de edad: se llevan 22 años. Desde ese 23 de julio han pasado ya casi seis años y ambos han demostrado que su relación va enserio. Su amor, tal y como confesó el presentador a Jesús Calleja, comenzó precisamente en las redes sociales: «Me tiré hasta las 5 de la mañana leyendo sus textos, y enamorándome de sus palabras».