Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz: su espectacular pedida de mano en Dubái

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz se casan. La pareja ha compartido este martes en sus redes sociales la espectacular pedida de mano del futbolista a la influencer en Dubái. El propio Jesé ha compartido tres imágenes del momento en las que se puede apreciar todos los detalles de la cita. El canario ha acompañado las instantáneas con un emotivo texto: «Sí, quiero. Estas dos palabras han sido la respuesta a la pregunta que más he pensado en mi vida y tu respuesta bebé, es el comienzo de todo», comienza la publicación.

El jugador de Unión Deportiva Las Palmas ha recordado los duros momentos a los que han tenido que hacer frente a lo largo de su relación: «Este día fue el más especial y bonito de los que he vivido junto a ti, bebé después de tantos años …. No ha sido fácil llegar hasta aquí, tantos momentos buenos y malos de los que hemos aprendido y que han servido para finalmente hacernos más fuertes, más maduros y desear unir nuestras vidas para siempre». Con este enlace el deportista busca empezar una nueva vida junto a la expretendienta de Mujeres y hombres y viceversa: «El amor siempre gana. Love always win».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10)

Música en directo, cena a la luz de las velas y el Burj Al Arab de fondo fueron las claves de esta impresionante pedida de mano. Una estampa que cuadra bastante con el estilo de vida de ambos, ya que en otras ocasiones han demostrado que no escatiman en gastos. Por ejemplo por su 32 cumpleaños el canario regaló a su chica dos bolsos, cada uno de una marca de lujo diferente, unas zapatillas de deporte valoradas en más de 300 euros y un exclusivo Rolex. En esta ocasión, la joven ha posado muy sonriente con un espectacular anillo de pedida. Aurah y Jesé tienen un hijo en común, Nyan, que sufre una complicada enfermedad genética. El futbolista, además, tiene otros cuatro hijos de otras tres relaciones.