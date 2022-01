Cuando en 2009 Megan Fox protagonizó la película Jennifer's Body, en la que interpreta a una joven estudiante poseída que mata a sus compañeros mientras su mejor amiga (Amanda Seyfried) trata de detenerla, no era difícil imaginarse a la actriz bebiendo sangre. Sin embargo, pocos podían imaginar que lo haría 16 años después cuando se prometiera con el rapero Machine Gun Kelly. Y es que la actriz ha compartido en redes sociales un vídeo en el que muestra la pedida de mano y en la descripción aclara que después del mágico momento «cada uno bebió la sangre del otro».

La pareja volvió al lugar donde al lugar en el que se conocieron en julio de 2020, durante el rodaje de la película Midnight in the Switchgrass. «No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético», explicaba Megan Fox, quien desveló que «después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él». La actriz aclaró que «como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí», y terminó diciendo que «y luego bebimos la sangre del otro».

En Instagram, Machine Gun Kelly escribió que «bajo las mismas ramas en las que nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo» junto a un vídeo del anillo. Una alianza que el cantante reconoce que aunque la tradición marca que sea un anillo, el diseñó con Stephen Webster uno «para que fueran dos» en los que hubiera una esmeralda, «su piedra de nacimiento», y un diamante, «mi piedra de nacimiento, engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma formando el oscuro corazón que es nuestro amor».