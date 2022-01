Mario Casas y Desiré Cordero: todos los detalles de su ruptura

Tras semanas de rumores, este martes Desiré Cordero confirmó su ruptura con Mario Casas. Al ser preguntada por un seguidor por su propósito para el 2022, la modelo fue tajante: «Alguien que me quiera y se quede conmigo». A principios de enero se supo que el actor y la que fuera Miss España 2014 habían pasado las fiestas navideñas por separado: mientras ella estaba en Sevilla, él disfrutaba de unos días en Lanzarote. Ahora, con estas palabras, Desiré ha despejado todas las dudas sobre la separación.

La ya expareja siempre ha optado por mantener su relación lejos de los medios, pero ahora la sevillana ha decidido hacer pública la ruptura con estas polémicas declaraciones que han levantado todas las sospechas de una posible deslealtad. La joven, además, explicó a través de su Instagram que por ahora no se plantea ser madre: «No estoy esperando un corderito. No es el momento adecuado ni he encontrado al padre aún». Eso sí, la Miss aseguró que está «emocionada» pero «feliz», ya que «todo cambio da miedo pero merece la pena».

La revista Semana sacó a la luz, en verano de 2021, la relación de Cordero y Casas. Un romance que ha sido breve, ya que tan solo medio año después han decidido seguir sus caminos por separado. Por el momento ambos se siguen en redes sociales e incluso se han dedicado algún que otro 'me gusta'. Desiré, como ella misma ha indicado en más de una ocasión, es una romántica y cree en el amor para toda la vida. Cuando todavía estaba con Mario, manifestó ante la prensa lo mucho que le gusta estar en pareja: «Soy súper romántica y me encanta, soy fanática del amor. Al final, por muchos palos que te de la vida, hay que seguir creyendo en el amor. Yo solo puedo decir que estoy súper feliz. Estoy en una etapa muy bonita de mi vida y nada más».