Alejandra, hermana de Joaquín Prat, positivo en COVID por tercera vez

Alejandra Prat ha estado de nuevo confinada. La hermana de Joaquín se ha contagiado por tercera vez de Covid-19 tal y como ha publicado la revista ¡Hola!. La periodista, que ya está totalmente recuperada, se vio obligada a interrumpir sus vacaciones en Baqueira Beret para aislarse. En el mes de mayo ella misma explicó en la mencionada publicación que había pasado el virus: «Lo bueno es que he generado anticuerpos. No es una garantía de que no lo puedo volver a coger, pero sí de que tengo menos números». La comunicadora estaba disfrutando de la nieve en compañía de su marido, Juan Manuel Alcaraz, y sus tres hijos cuando descubrió que estaba contagiada.

Noticias relacionadas Joaquín Prat, tras superar el coronavirus: «He estado bien jodido» Tras pasar el tiempo establecido aislada en su casa, ahora se muestra muy activa en sus redes sociales e incluso ha compartido fotografías haciendo deporte. Su hermano Joaquín también dio positivo en coronavirus hace menos de un mes. El presentador se enteró de que estaba contagiado gracias a un control rutinario de Mediaset, pero a medida que pasaron los días comenzó a encontrarse peor. Al volver a su puesto de trabajo quiso explicar su experiencia con el virus: «Tengo la pauta completa de vacunación desde el mes de julio, y yo tenía la impresión a estas alturas de la pandemia, ingenuo de mí, de que no me iba a contagiar…», indicó. Tal y como aseguró en Cuatro al día, vivió unos días complicados: «He estado jodido tres días, más bien, me atrevería a decir bien jodido, sobre todo por las noches». Además, aprovechó su intervención para remarcar la importancia de la vacunación: «He aprendido varios casos: yo no soy partidario de la vacunación obligatoria, pero sí he aprendido que de no haber estado vacunado, no habría estado jodido en mi casa, habría estado en un hospital».