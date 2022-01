Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan

Tamara Gorro ha anunciado este lunes su separación de Ezequiel Garay. La influencer ha sido la encargada de dar la noticia en sus redes sociales: «Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar. Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos», comienza a decir en el vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram. El matrimonio se casó en junio de 2012 y tiene dos hijos en común.

Visiblemente afectada, la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa señala que han tomado esta decisión por el bien de ambos: «Es parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido». Además, ha querido aclarar el motivo por el que ha comunicado ahora la ruptura: «Hablo con dolor porque hay amor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo digo ahora? Antes no lo he dicho porque la decisión no estaba tomada. Llevamos meses viviendo juntos sin ser pareja, hay muy buena relación... Pero evidentemente se va a proceder a dar pasos y eso implica que él y yo tengamos que estar en diferentes casas».

Tamara Gorro vive unos meses complicados, ya que a su difícil situación sentimental se le tienen que sumar sus problemas de salud mental, unos problemas que incluso le llevaron a abandonar las redes sociales. «No es que yo me haya ido o tuviera que dejar las redes por acoso o depresión, en mi caso, reconocí que tenía un problema de salud mental. Estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico», confesó en el mes de noviembre en el programa Sálvame.