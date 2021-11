Tamara Falcó está de celebración: la marquesa de Griñón ha cumplido este sábado 40 años y lo ha celebrado por todo lo alto. La ganadora de MasterChef Celebrity ha compartido en sus redes sociales imágenes del evento en las que se puede ver a su madre, Isabel Preysler, a su hermana, Ana Boyer, y a amigos como Boris Izaguirre y Juan Avellaneda. Eso sí, Íñigo Onieva ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de la noche y es que la pareja sorprendió a todos los invitados con un animado baile.

Muy cómplices, los dos se dejaron llevar y bailaron el tema I love you baby de Gloria Gaynor. Para la ocasión Falcó optó por dos looks muy distintos: un vestido de inspiración nupcial y otro largo con estampado floral. Por su parte Oniega escogió un estilismo más clásico con traje y pajarita. Los novios se encuentran en un muy buen momento y el empresario incluso le ha dedicado unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram: «Happy Bday Love». De este modo, ambos han acallado una vez más los rumores que aseguran que viven una crisis.

De este modo Tamara ha sorprendido a sus seguidores y seguro que también a Pablo Motos. Hace tan solo un mes la colaboradora de El Hormiguero no quiso bailar el tema del inicio del programa y prefirió quedarse sentada con sus compañeras. Esta actitud molestó mucho al presentador, que decidió echarles la bronca, eso sí con un toque de humor: «Me da vergüenza pertenecer a este equipo donde la mitad del equipo no se sabe el baile. ¡Es impresentable!». Entre risas, la marquesa de Griñón se justificó diciendo que ella había preferido no bailar «para no empañar el momento». Ahora ha demostrado que el baile se le da mucho mejor de lo que decía.