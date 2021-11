Chenoa ha retomado sus planes de boda, tal y como ha publicado este miércoles ¡Hola!. «Me caso en junio de 2022», ha indicado la artista, que lleva dos años prometida con Miguel Sánchez Encinas, jefe de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. Además, en la mencionada revista ha confirmado que el enlace se celebrará en Mallorca: «Estábamos entre Madrid y Mallorca, y al final nos decantamos por mi tierra». La pareja, que se vio obligada a cancelar el evento por las restricciones de la COVID, finalmente optará por una celebración más íntima.

«Va a ser algo chiquitito, ya lo dije, que no podía hacer algo grande esta vez. Llevo a familia que es muy mayor», indicó la mallorquina hace tan solo dos semanas en la gala solidaria de los Global Gift. Aunque en este evento señaló que no tenía vestido de novia, en ¡Hola! ha explicado que ya ha comenzado a trabajar en su estilismo, que será de Hannibal Laguna. Al margen de los problemas para celebrar la boda, los novios siempre se han mostrado muy felices y compenetrados ante las cámaras.

Pero este no es el único titular que ha dejado Chenoa en las últimas horas. Este martes fue una de las invitadas a La noche D, el programa de Dani Rovira en La 1, donde aseguró que hacer deporte le hace «venirse muy arriba». La cantante no se complica y recurre a vídeo de YouTube para sus ejercicios: «Si hay una tabla de treinta minutos, pues la de treinta. La que haya, me da igual cuál». Es más, incluso se atreve con clases en otros idiomas: «Hago una que es que no entiendo lo que habla porque es de otro país y me cae mejor. Cuando me dice cinco minutos más no me asusto porque no la entiendo».

La mallorquina está en un muy buen momento profesional, ya que hace menos de un mes presentó El Chisme, su nuevo tema junto a Carlos Baute. Además, ha vuelto a las pantallas un año más como jurado de Tu cara me suena y está pendiente del estreno de Celebrity Bake Off España en el mes de diciembre en Amazon Prime Video. En este reality de repostería la artista tendrá que elaborar distintos postres y se enfrentará a rostros tan conocidos como Andrés Velencoso, Soraya, Yolanda Ramos, James Rhodes o Esperanza Aguirre.