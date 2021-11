Chenoa revela nuevos detalles sobre su boda

Chenoa no para. Este viernes volvió a la televisión con Tu cara me suena, hace una semana estrenó su nuevo tema con Carlos Baute y en diciembre demostrará sus dotes en la repostería en Celebrity Bake Off España.

A pesar de triunfar en el plano profesional, uno de sus deseos continúa «en pausa». La artista, que lleva más de dos años prometida con Miguel Sánchez Encinas, se ha visto obligada a cancelar en dos ocasiones el enlace por las restricciones de la COVID. Ya el verano pasado aseguró que la boda «estaba en el aire», y lo cierto es que desde entonces apenas había hecho declaraciones al respecto. El pasado fin de semana la cantante y su pareja acudieron a la gala solidaria de los Global Gift, donde la mallorquina recibió un reconocimiento por su trabajo. Al ser preguntada por su boda en la alfombra roja, tal y como recoge Pronto, se mostró tranquila: «Ahora más tranquilos que antes todavía, o sea que mucha paciencia. No hay lío. Estamos muy bien». Eso sí, confirmó que finalmente la celebración será íntima: «Va a ser algo chiquitito, ya lo dije, que no podía hacer algo grande esta vez. Llevo a familia que es muy mayor». Pero esto no es todo, ya que además confesó que todavía ni tiene vestido de novia: «Bueno, imagínate, si voy paso a paso, lo del vestido... ya llegará, si Dios quiere». Al margen de los problemas para celebrar la boda, los novios siempre se han mostrado muy felices y compenetrados. Chenoa en más de una ocasión ha tenido palabras de cariño hacia el jefe de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. «Miguel me cuida mucho, no tengo ninguna queja», reconoció ante la prensa.