Archivada la demanda de Gloria Camila contra Rocío Carrasco

El juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas ha decidido archivar las diligencias preliminares abiertas a instancias de la demanda que Gloria Camila interpuso contra su hermana Rocío Carrasco, tal y como ha confirmado este jueves Paloma García Pelayo en Look.

La joven solicitó a la justicia que su hermana aportara los escritos de su madre al considerar que se estaba produciendo una «exhibición de los documentos privados y personales de Rocío Jurado». Gloria pidió de este modo que se aportasen en el Juzgado «todos los documentos privados que Carrasco habría entregado a La Fábrica de la Tele y a Mediaset».

Esta entrega se produjo el viernes, cuando Carrasco acudió al juzgado acompañada por su abogado, Javier Vasallo. En ese momento la hija de 'la más grande' explicó a la prensa que se había visto «obligada» a entregar los escritos: «Al final me he visto obligada a tener que aportar un documento, el único que no me hubiese gustado aportar en la vida».

Pelayo explica que, cuando se facilitaron los textos, el abogado de Gloria Camila, Enrique Trebolle, pidió que estos «no se incluyeran en el procedimiento que él mismo había iniciado». Por el momento, se desconocen los motivos de esta petición.

El rodaje de En el nombre de Rocío, la nueva docuserie de Carrasco, sigue adelante. A pesar de los rumores de retraso de la emisión o incluso de su posible cancelación, el programa «verá la luz en las fechas que estaban previstas desde el primer momento».