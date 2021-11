Joaquín Prat, pillado con la bailaora Cecilia Gómez

Lecturas ha pillado en exclusiva al periodista Joaquín Prat con la bailaora Cecilia Gómez. La revista publica este miércoles un amplio reportaje en el que se muestra la gran complicidad que existe entre ambos.

Tal y como explica el citado medio, ambos se conocen desde el año 2018 y viven una situación similar, ya que los dos han terminado con sus respectivas parejas recientemente.

Joaquín y Cecilia ejercieron de maestros de ceremonias en una gala benéfica que marcó el inicio de una relación de amistad que tres años después perdura y que incluso podría haberse convertido en algo más.

¡Cada día más juntos! Pillamos al presentador Joaquín Prat y la bailaora Cecilia Gómez en plena cita, compartiendo confidencias y gestos de cariño #Exclusiva #ExclusivaLecturas https://t.co/7vvnfzQbDe pic.twitter.com/YiDjqwb5EK — Lecturas (@Lecturas) November 3, 2021

En el mes de septiembre saltó la noticia de que el presentador de Cuatro al día y Yolanda Bravo se separaban tras 12 años de relación y un hijo de 6 años en común. Todas las alarmas saltaron este verano cuando se pudo ver al comunicador de vacaciones en Mallorca acompañado únicamente por su hijo, su madre, su hermana, su cuñado y sus sobrinos.

Prat, que es muy discreto con su vida privada, ha intentado no pronunciarse sobre la comentada ruptura. «Si ha salido en todos los medios, yo no tengo más que añadir. Yo no hablo de nada, eso solo lo sabemos quien lo tiene que saber y yo. Joaquín es un hombre que vive el presente y mirando el futuro», son las únicas declaraciones que hizo al respecto a un reportero de Europa Press.