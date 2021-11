Bertín Osborne, de nuevo ilusionado

Bertín Osborne tiene una nueva ilusión. El presentador, que protagoniza este miércoles la portada de Semana, llevaría cinco meses viéndose con una joven de Sevilla según el citado medio.

La revista ha pillado al artista con Chabeli Navarro, un rostro ya conocido en Mediaset. La andaluza saltó a la fama gracias a su participación en el reality Perdidos en la tribu. Poco después fue pretendienta en Mujeres y hombres y viceversa, donde conquistó al tronista Ferchu, con quien tiene una hija de seis años.

Navarro, además, ha acudido en más de una ocasión a los platós de Telecinco para comentar sus supuestas relaciones con Kiko Rivera y Antonio Tejado. Alejada de los medios desde hace un tiempo, en la actualidad trabaja como camarera en un bar de Sevilla.

A principios de este año Bertín Osborne confirmó su separación de Fabiola Martínez. El matrimonio envió un comunicado a Viva la vida donde aclaraba que no había «un motivo concreto sino problemas de convivencia», y que tampoco había «terceras personas». La pareja, que siempre se mostró muy unida ante las cámaras, llevaba 20 años y tienendos hijos en común, Kike y Carlos.

Tras anunciar la ruptura, el presentador aseguró en sus redes sociales que no iba a rehacer su vida: «No voy a encontrar a nadie igual que Fabiola, de manera que no voy a buscar más. Me corto la coleta como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos, a mis animales y deporte. Lo demás, ¿para qué?». Parece que ahora, casi un año después, ha cambiado de opinión.

Por su parte, Fabiola siempre se ha mostrado más abierta a encontrar el amor. «No estoy cerrada a nada, pero tampoco estoy desesperada. Me molesta que, si no tienes una pareja pegada a tu vera, no estás completa, te falta algo, y eso no es así», declaró en ¡Hola!.