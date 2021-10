Rocío Carrasco ha acudido este viernes al juzgado número 5 de Alcobendas para entregar los escritos de Rocío Carrasco, tal y como había solicitado su hermana Gloria Camila. Aunque en un primer momento el juzgado suspendió la cita, la jueza finalmente ha decidido continuar con las diligencias.

Carrasco ha acudido al juzgado acompañada por su abogado, Javier Vasallo. Preguntada por la prensa, ha explicado que se ha visto «obligada» a entregar los mencionados documentos: «Al final me he visto obligada a tener que aportar un documento, el único que no me hubiese gustado aportar en la vida». Eso sí, considera que «la vista ha ido bien». Por último, ha señalado que le ha sorprendido la ausencia de José Ortega Cano.

Gloria Camila presentó hace dos semanas «una demanda de diligencias preliminares de exhibición de los documentos privados y personales de Rocío Jurado». La joven pedía que se aportasen en el Juzgado «todos los documentos privados que Carrasco habría entregado a La Fábrica de la Tele y a Mediaset».

La influencer considera que «estos manuscritos, notas de puño y letra de su madre no deben ser hechos públicos, entre otras cosas porque la propia Rocío Jurado siempre quiso mantenerlos ocultos al conocimiento público».