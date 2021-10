Susanna Griso se encuentra en una buena etapa tanto profesional como sentimental. La presentadora de Espejo Público, que suele ser muy discreta con su vida privada, ha asegurado a Europa Press que está muy feliz.

Preguntada por su relación con Joaquín Güell, se ha mostrado optimista: «Me sonríe la vida que ya es mucho». La periodista y el financiero, que es exmarido de la dipu­tada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, por el momento solo se están conociendo pero ya han sido vistos muy cómplices por las calles de Madrid.

Griso se separó en diciembre del año pasado del productor Carles Torras tras 23 años de matrimonio y cuatro hijos en común. Respecto a su trabajo ha comentado que «no para»: «El truco no es ninguno, duermo poco y mal. Me imagino que me gusta mucho la información, me gusta mucho lo que hago y creo que ese es el chute diario que tengo, la pasión digamos que te permite luego sobrellevar la falta de sueño, incluso a veces de comidas».

La catalana también ha aprovechado esta entrevista para defender a su amigo Santiago Pedraz: «Él es encantador, le conozco desde hace mucho tiempo». El juez ha sido muy criticado estos días por su relación con Esther Doña, ex del fallecido Carlos Falcó.