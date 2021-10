Isabel Díaz Ayuso ha presentado a su novio Alberto en sociedad. La revista Diez Minutos ha publicado este miércoles las imágenes de la presidenta de la comunidad de Madrid acompañada por el técnico sanitario de 45 años.

La pareja ya fue pillada este verano en Ibiza: ambos disfrutaron de un romántico fin de semana en la zona de Marina Ibiza y en Cala Comte. Alberto es un madrileño con raíces andaluzas, está divorciado y tiene tres hijos, tal y como detalla Vanitatis.

Ayuso, que ya llevaría siete meses de relación con el madrileño, está tranquila y nunca ha intentado ocultar su relación con Alberto. Tal y como indicó Federico Jiménez Losantos en el mes de mayo, «si no se ha ocultado es porque no se quería ocultar. Pese a que ella fue a Ibiza totalmente inocente y no sabía que le iban a hacer fotos. Ella lo que quiere es ser feliz».

Esta es la primera relación que se conoce de Ayuso desde su ruptura el pasado mes de septiembre con Jairo Alonso. La política y es estilista comenzaron su relación en el año 2016 e incluso sonaron campanas de boda.