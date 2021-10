Marcos Llorente, un puente del Pilar al sol de Mallorca

El centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha disfrutado de unos días en Mallorca junto a su prometida, la influencer Patricia Noarbe (@paddy.8 en redes sociales), con la que sale desde 2013, en el hotel Cap Rocat de Llucmajor.

A tenor de las fotos subidas a las redes sociales, la pareja ha disfrutado de una escapada romántica de relax, buena comida, sol y playa. Según el mensaje de Llorente en su cuenta de instagram, ha vivido un «Mallorca break», lejos de Madrid, entrenamientos y las exigencia del fútbol de primera división.

Gastronomía mallorquina; un hotel de ensueño, al alcance de pocos bolsillos; puestas de sol y diversión es lo que muestra el vídeo subido a instagram por Patricia Noarbe.

Como no todos pueden disfrutar de un fin de semana así, toca contentarse con ver estas imágenes en instagram, o pensar que en Madrid no hay playa, y que Llorente y su pareja no pueden disfrutar de las playas mallorquinas como hacemos nosotros. Es el alivio de los pobres.