Belén Rodríguez dejó este sábado a sus compañeros de Sábado Deluxe con la boca abierta. La colaboradora se sometió a un polígrafo en el que reveló facetas de su vida hasta ahora desconocidas.

Una de las confesiones que más llamó la atención a la audiencia fue su noche de amor con Jorge Javier Vázquez y una tercera persona. Todo comenzó cuando la periodista aseguró que no tiene «ningún límite en el sexo» y que le gusta «experimentarlo todo».

«Yo el único trío que he hecho en mi vida ha sido con Jorge», explicaba Rodríguez ante la sorpresa del presentador, que se levantó de la silla por la vergüenza. «Que lo está viendo mi madre...», dijo Vázquez ruborizado.

La amiga de Rocío Carrasco, lejos de callarse, decidió responder a la dudas de los colaboradores. «Estuvimos en una casa con jacuzzi que tenía Jorge. Lo típico que te lías… Pero yo solo me lie con Jorge», indicó.

«Yo a Jorge le presenté un muchacho, nos fuimos a comer y acabamos en su casa tomando un refresco. Nos desnudamos en el jacuzzi… ¡Te estoy hablando de algo que pasó hace veinte años!», aclaraba la comunicadora.

«Jorge tenía muchísima curiosidad por saber cómo era el aparato de las mujeres y fue una cosa de curiosidad, una cosa anatómica, no de pasión ni de sexo. Fue algo de cultura general. Él no había visto un co** y yo se lo enseñé», declaró. «Yo les enseñé y me fui, les dejé ahí», concluyó la madrileña.

La máquina de Conchita reveló que este encuentro con Jorge Javier no habría sido el único de Rodríguez con un rostro televisivo. Según el 'PoliDeluxe', la periodista habría mantenido relaciones con «al menos cinco presentadores».