Kiko Rivera ha firmado la paz con su madre. El DJ ha concedido este lunes una impactante entrevista en la revista Lecturas en la que dado todos los detalles de su reencuentro con Isabel Pantoja.

El hijo de la tonadillera ha explicado que, tas la muerte de su abuela doña Ana, abrazó a su madre «15 minutos llorando». Además, ha decidido aparcar todas sus diferencias y perdonarle todo el dinero que supuestamente le habría «robado» de la herencia de Paquirri.

En el citado medio el hermano de Isa Pi habla sobre cómo ha sido ver a su madre tras año y medio de hostilidades y ha aclarado que «he parado la venta de Cantora». Por otro lado, el artista ha señalado se siente decepcionado con Anabel Pantoja y es que, según su versión, ha pasado «un año y medio creyendo las patrañas de mi prima».

Isa Pantoja ya confirmó este miércoles en El Programa de Ana Rosa que en el reencuentro de su hermano y su madre «hubo lágrimas por parte de todos, por el encuentro, por la situación. No se me ha muerto ningún familiar cercano y para mí fue un shock total ver a mi madre así, destrozada como nunca la he visto».

Respecto a la boda de Anabel, Isa señaló que su madre le había dicho a su prima «que tenía que seguir adelante con su boda, que luego fuera a Cantora, que no se podía hacer nada por la yaya y que la iban a incinerar».

Terelu indicó este domingo en Viva la Vida que, con mucha probabilidad, esta exclusiva se dividirá en dos entregas. Su compañero, Diego Arrabal añadió: «Le han pagado una suma de dinero tan grande que con una sola exclusiva no salía rentable, es muy probable que haya dos entregas».

Según el paparazzi, la cantidad que habría recibido Kiko Rivera por sus palabras en la revista «multiplica por siete» la que habría cobrado su prima Anabel por la exclusiva de su boda.