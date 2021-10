Ricky Martin reapareció la semana pasada con un rostro que sorprendió a sus seguidores. Muchos usuarios y medios de comunicación asociaron este cambio de imagen a unos posibles retoques estéticos, información que el artista ha querido desmentir.

A través de sus redes sociales aclaró, de forma contundente: «Yo no me he hecho nada en la cara. Te lo juro». Es más, quiso mostrar sus arrugas y líneas de expresión a los usuarios y señaló que, si se hiciese algún retoque, no tendría ningún problema en decirlo: «Si me pongo bótox, si me pongo fillers... se lo hubiese dicho, porque yo no tengo nada que esconder».

Eso sí, la imagen que mostró en la entrevista y que tanto impactó a sus fans tiene una explicación: «Ese día lo que sí que hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel. Nada, simplemente me inflamé.. pero, fuera de eso, pues fue un día normal».

«Eso sí, no quise cancelar las entrevistas con toda mi inflamación. Lo hubiese hecho, para que no tuviese que estar yo hoy haciendo este vídeo, pero insisto, está todo bien», concluye.

Además, el puertorriqueño ha aprovechado el vídeo para señalar que se encuentra bien: «Mi vida está normal, estoy muy saludable. Los quiero mucho, que estén bien».