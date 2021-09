Amor Romeira desvela el motivo de la ruptura de Dulceida y Alba

Amor Romeira ha desvelado el posible motivo de la ruptura de Dulceida y Alba Paul. La canaria, que participaba en Solos on the Beach de Mediaset, ha asegurado a su compañero, Iban García, que la causa son «terceras personas».

«Me dicen que la que no quiere seguir es Alba. Se dice, yo no lo he contrastado, que hay una deslealtad por parte de Dulceida», ha explicado. «No son unos cuernos como tal, a mí lo que me llega es que Alba descubre cómo un tonteo o un roneo de Dulceida con un chico», ha indicado Amor. Estas declaraciones han sorprendido tanto a su compañero como a los seguidores del formato.

Por el momento, ni Dulceida ni Alba se han pronunciado al respecto. En estos momentos la influencer catalana se encuentra alejada de las redes sociales, ya que necesita cuidar su salud mental. «Hoy hago un parón, hoy me voy. Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver. Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme», publicó el pasado lunes.

Dulceida anunció en el mes de julio su separación de Alba: «No estamos pasando un buen momento en nuestra relación y hemos decidido pasar este mes separadas». Visiblemente emocionada, la joven explicaba que eran momentos difíciles para ambas: «No sabemos qué va a pasar, creo que es algo muy nuestro». Por su parte, Alba también quiso explicar a los usuarios que «toda relación tiene sus altos y sus bajos y ahora estamos pasando por uno de ellos».

Poco después de dar la noticia de la ruptura, trascendió que Dulceida y Alba no están legalmente casadas. Aunque hace siete años que celebraron su boda, no llegaron a presentar los papeles en el Registro Civil.