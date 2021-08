Vanesa Martín y Mónica Carrillo, juntas en Formentera

Vanesa Martín y Mónica Carrillo han disfrutado de unos días de descanso en Formentera. La pareja, tal y como informa Diez Minutos, ha aprovechado sus vacaciones para recorrer las playas de la isla balear.

Ambas compartieron la semana pasada distintas fotografías en las que se podía ver que se encontraban en una zona de costa, aunque no especificaban su ubicación exacta. Es más, la periodista llegó a publicar en sus redes sociales: «Me he empadronado en la ensaimada que me acabo de comer».

Ahora, la conocida revista del corazón ha revelado donde se encontraban la periodista y la cantante. Martín y Carrillo se conocieron hace dos años en los pasillos de Antena 3, cadena en la que trabajan ambas, y desde entonces se han vuelto inseparables.

Durante su estancia en la Isla, la presentadora de informativos ha lucido en todo momento un sombrero para evitar que le diese el sol en la cara, ya que tal y como reveló el año pasado, ha padecido un tipo de cáncer de piel.

«Finalmente, el cirujano me confirmó que se trataba de un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel localizado en la nariz. Aquel mismo día el doctor lo extirpó y comencé un lento periodo de recuperación hasta mi reincorporación al trabajo el día de hoy», explicó en su cuenta de Twitter. Ahora, totalmente recuperada, mantiene la precaución con el sol.