«Hoy hago un parón, hoy me voy. Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver. Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme». Así de contundente se despedía Dulceida de sus seguidores para darse un tiempo y cuidar de su salud mental.

La influencer ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se le puede ver paseando por la orilla de la playa al atardecer. Justo con esas bonitas imágenes, Aida Domenech ha mandado un mensaje a todos sus seguidores explicando la difícil situación que está viviendo durante los últimos meses. La principal razón que Dulceida argumenta es qué deja sus redes sociales por su salud mental. Tal y como ella misma ha confirmado, «está siendo un año de mierda» y necesita un respiro para cuidarse.

Por otra parte, la influencer asegura que tras darse «un tiempo» con su pareja Alba Paul ha sufrido un «acoso constante» sobre su relación. Confiesa que este tipo de comentarios siempre «hacen mucho ruido y también mucho daño». A esta presión social, Dulceida ha sumado el reciente fallecimiento de su abuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

«A veces, no puedes con todo y hay que parar, pedir ayuda y priorizar tu salud mental.Estoy dispuesta a seguir luchando y hacer de todo esto un aprendizaje para quedarme con lo bueno e intentar mejorar lo malo. Será raro, a mi vuelta os contaré. Llevo 12 años dando guerra por aquí, compartiendo mucho de mí todos los días acompañada siempre por los mejores, una familia de preciosos llena de amor. Soy una mujer fuerte pero siento que ahora mismo estoy cargando con mucho y esto no puede ser un peso más, no me siento con fuerzas», ha explicado.

Tras anunciar su desconexión, la influencer ha recibido un gran apoyo por parte de muchos personajes conocidos y de sus propios seguidores. Entre los comentarios, se suceden los mensajes de amor y muchos emoticonos de corazones. Dulceida no es la única que ha tenido que hacer un parón por la presión social recibida, hace tan sólo unas semanas Laura Escanes también anunció a sus seguidores que necesitaba dejar de exponer su vida durante un tiempo.