La hermana de doña Letizia, Telma Ortiz, ha dado a luz este jueves a su primera hija en común con el abogado Robert Gavin, tal y como ha confirmado Beatriz Cortázar en el programa Es la mañana de Federico.

La noticia del nacimiento llega tan solo dos meses después de que una conocida revista publicase unas imágenes de la hermana de la Reina embarazada. Telma, de 47 años, tiene otra hija de doce años fruto de su relación con el abogado Enrique Martín.

Tras conocerse en nacimiento, distintos medios de comunicación han especulado sobre la posibilidad de que doña Letizia esté en Madrid para conocer a su nueva sobrina.

La relación de Telma y Robert ha sido muy comentada estos días. Sharon Corr, exmujer del abogado y cantante del grupo The Corrs, presentó la semana pasada el álbum The fool and the scorpion (La tonta y el escorpión), un trabajo en el que carga duramente contra la pareja.

«La hermana retorcida de la reina y el camaleón. El tonto y el escorpión. Soy libre, soy libre, he renacido», es uno de los mensajes que lanza Sharon en sus temas. Robert dejó a la artista por la asturiana tras 20 años de matrimonio y dos hijos en común.