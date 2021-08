Tania Llasera se ha convertido en un icono del body positive. La periodista ha compartido en su Instagram unas fotografías en las que aparece en bikini con una pose a lo Marilyn Monroe.

Junto a las instantáneas, la vasca ha mandado un mensaje de autoestima y positividad: «¿Celulitis? ¡Afirmativo! ¿Me importa? Negativo. Yo me veo estupenda, y si hay alguien que no me vea bien, que se envaine su opinión porque no me interesa». Además asegura que en esta vida «la cuestión es venirse arriba y dejarse de Marilyn-conadas».

La comunicadora es muy activa en redes sociales y supera los 700 mil seguidores en Instagram. La naturalidad y el aceptarse a uno mismo son los mensajes que busca transmitir con sus publicaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera)

Llasera está cansada de los comentarios que se generan entorno a su cuerpo. Ella misma manifestó: «Mi peso es debate desde hace años, y lo entiendo, pero me pesa. Soy más que un cuerpo, tod@s lo somos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera)

«Me interesa adoptar hábitos saludables que me sientan bien, no estoy a dieta, no se trata de eso. Me cuido y mucho. Espero que se entienda ya por fin y que no tenga que explicarlo», señaló.