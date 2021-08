Raquel Sánchez Silva, una enamorada de Formentor

Raquel Sánchez Silva ha disfrutado estos días de un baño en la playa de Formentor. La presentadora, que ha viajado hasta Mallorca, ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram en la que define la Isla como «el paraíso».

«No vuelvas a decir que el paraíso está al otro lado del mundo», escribe la comunicadora junto a la instantánea. Además, acompaña la publicación con la etiqueta «incomparables baleares».

Eso sí, la periodista no ha podido disfrutar todo lo que le gustaría del mar balear. Tal y como ella misma ha explicado en sus redes sociales un problema de salud le ha impedido hacer lo que más le gusta: bucear.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Sánchez Silva oficial (@raquelsanchezsilva)

«Quien me conoce bien sabe que hay muy pocas actividades que me hagan más feliz que bucear. Para mí es una parte esencial de mi vida», explicaba el pasado jueves en su perfil de Instagram.

Una actividad que no puede llevar a cabo por el momento por una sinusitis aguda que le diagnosticaron en julio. «Un bloqueo inverso muy doloroso (en un ascenso que se me hizo eterno) me dejó claro que no era ninguna broma. Por eso, este verano es precioso como todos pero tengo el alma rara porque me falta la profundidad y el silencio que solo encuentro allí», indica la presentadora de Maestros de la costura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Sánchez Silva oficial (@raquelsanchezsilva)

«Me han dicho que me cure bien. Llevo semanas recuperándome y espero poder bucear antes de que otro verano se me escape. Si no puede ser, el otoño será un poquito más triste. Mi amor por el mar no tiene límites y sin él soy un poquito menos yo», concluye.