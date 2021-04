El problema de Angy Fernández con sus perros

Angy Fernández ha compartido en Instagram el problema que ha sufrido con sus perros. Tal y como recoge Antena 3, la mallorquina ha explicado que ha recibido quejas de sus vecinos por los ladridos de sus perros.

La actriz de 'Física o química' y su pareja, Jaime García, tienen dos mascotas de las que presumen en redes sociales: Elvis y Noel, un bulldog francés y un perro salchicha. A través de stories ha mostrado una carta que le ha hecho llegar uno de sus vecinos.

«Hola, por favor, llevamos tres días seguidos escuchando ladrar y llorar a vuestros perros durante varias horas seguidas (incluso de madrugada). Por favor, para nuestro descanso y el suyo, os pedimos que hagáis algo para solucionarlo. ¡Un saludo!». La joven ha explicado a sus seguidores que ha estado fuera unos días y su novio trabaja.

«Compré una cámara con micrófono y también le puedo tirar chuches. Evidentemente, eso no basta. Estoy preocupada cuando me vaya de gira… Estoy pensando en un paseador/paseadora/ cuidadora [...] ¿Os ha pasado? ¿Qué me recomendáis? Nos preocupa mucho. Les cuidamos bien. Se ha cuestionado eso y me duele mucho», ha preguntado la artista.

Las respuestas de los usuarios no se han heccho esperar y este miércoles ha querido agradacer la colaboración de sus seguidores.