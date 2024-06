Hola a todos y muy feliz domingo, el primero de junio, el mes que nos llevará de cabeza a la locura veraniega que este año ha empezado antes que nunca y más animada de lo que podíamos imaginar hace pocos años, cuando creíamos que todo había acabado para siempre y que la diversión no volvería a nuestras vidas en mucho tiempo.

Los agoreros se equivocaron, sin embargo, hay una realidad que puedo observar en todo el mundo, y por supuesto también en mi tierra, que es esta: la sociedad ha cambiado, mucho. Los que fueron pasaron o ya no interesan a los que son, los que son está por demostrarse que lo son de verdad, porque ser alguien no se improvisa, y mucho menos en la sociedad, esa que nos gusta tanto. La que es selectiva, pero no esnob, inclusiva sin ser demasiado abierta, porque la apertura excesiva suele conducir a la vulgaridad.

Y en estos tiempos la vulgaridad ha ganado terreno y es algo que no podemos permitirnos. Dar espacio a los que se creen ser sin ser nada es renunciar a millones de años de historia europea, a la cultura más refinada de todos los tiempos, al saber vivir disfrutando de todos los placeres sin caer en la obscenidad que quieren imponernos. Luchar contra eso debe ser nuestra revolución ¡Arriba las possesions y las mantelerías de lino bordado a mano, al exceso de plata sobre la mesa, y a la comida exquisita y perfectamente servida en porcelana fina!

Dejemos el plástico a un lado y volvamos al placer de lo de toda la vida, sin renunciar a ser los más modernos del mundo. La sección de hoy va dedicada a doña Juana Barceló, que acaba de celebrar sus 102 años de vida rodeada de amigas y de las damas de la mejor sociedad palmesana, de las que hay que tomar ejemplo, porque sin son, y lo son mucho, es porque se lo han ganado. Bravo por esas señoras que hacen que la vida sea más bonita con su presencia.